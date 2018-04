Zes hooligans nog in de cel POLITIE WIL RISICO OP VELDSLAG TIJDENS DERBY VERKLEINEN JONATHAN BERNAERTS PHILIPPE TRUYTS

28 april 2018

02u48 0 Antwerpen Zes van de veertien opgepakte hooligans in de zaak rond de 'free fights' zijn aangehouden. Vijf anderen mochten naar huis met een stadionverbod, drie zijn vrij zonder voorwaarden. Doel van de politieactie: het risico op een veldslag tijdens de derby op het Kiel verkleinen. De politie sluit alvast een deel van de Jules de Geyterstraat af.

De lokale recherche viel donderdag binnen op 17 adressen van hooligans in en rond Antwerpen. Na een dag blijven zes verdachten aangehouden op verdenking van bendevorming en opzettelijke slagen en verwondingen. De raadkamer zal maandag over hun verdere aanhouding beslissen. Advocaten zijn verbaasd dat zes Antwerp-hooligans effectief in de cel zijn beland. "De timing is geen toeval", zegt een advocaat. "Door bepaalde individuen op te pakken, wil men vermijden dat het zondag in de straten van de stad oorlog is. En vooral: dat er onschuldige slachtoffers vallen. Want laat ons eerlijk zijn: de 'free fighters spreken onderling af dat er heen en weer klappen zullen vallen. That's it. Is dat strafbaar? Ik weet het niet."





Een garantie dat het zondag rustig blijft, is er niet. Toch geloven insiders dat de kans op een clash tussen Antwerp- en Beerschot Wilrijk-hooligans, waarbij die respectievelijk worden gesteund door Nederlandse hooligans van Willem II (Tilburg) en FC Groningen, afgenomen is.





Waterkanonnen

De Antwerpse politie is behoedzaam over haar tactiek. "We hebben een risicoanalyse gemaakt en zo onze inzet vastgelegd", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "We zetten een helikopter in en houden waterkanonnen achter de hand. Politie te paard moet je niet verwachten. Er zijn rond het stadion geen geschikte groene ruimtes. Verder sluiten we de Julius de Geyterstraat af tussen de VIIde Olympiadelaan en de Sportstraat (in dat stuk ligt de parking voor de bussen van de bezoekende fans, red.)."





Wie en waarom?

Opvallend: bij de opgepakte hooligans waren persfotograaf Sebastian S. en binnenhuisarchitect Dennis T. "Bij de harde supporterskernen vind je mensen uit alle lagen van de bevolking", bevestigt de Antwerpse gedragsbioloog Mark Nelissen (UAntwerpen). "Het is een gekend fenomeen: dat van mannen, veelal tussen 15 en 30 jaar, soms ook ouder, die veel sneller risicogedrag vertonen. Het gaat terug op onze verre voorouders en de volksstammen. Jonge mannen moesten hun durf en moed bewijzen en vonden zo makkelijker een vrouwelijke partner. Voetbal is gekanaliseerde oorlogsvoering, met twee 'stammen' tegenover elkaar. De hooligans zoeken de kick van het vechten op, als legers die de vijand aanvallen. Vrouwen? Neen, die zie je meer in de tribunes dan vroeger, maar biologisch hebben ze er niets aan om te vechten."





Nog dit: het gerecht ondervroeg ook een aantal Beerschot-hooligans. Niemand van hen werd opgesloten. "De aanval op de Beerschot-bus vorige zomer heeft bij velen kwaad bloed gezet. Omdat zij de passagiers op die bus goed kenden, zijn sommigen daardoor weer aan gevechtsport gaan doen", zegt een bron.