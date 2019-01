Zes Antwerpse moslimmeisjes voor bijna 50.000 euro opgelicht BJS

14 januari 2019

17u56 0 Antwerpen Een 26-jarige Nederlander riskeert 3 jaar cel voor het oplichten van zes Antwerpse moslimmeisjes. Telkens bracht hij hun hoofd op hol, waarna ze financieel werden gepluimd. Het totale nadeel bedraagt bijna 50.000 euro.

Een van de slachtoffers, de 26-jarige J., werd begin 2017 door een zekere ‘Yasin’ benaderd via Facebook. Hij maakte haar het hof en liet haar in de waan dat hij een serieuze relatie met haar wilde. Eens hij haar vertrouwen gewonnen had, begon hij met allerlei smoesjes geld afhandig te maken.

Zo vertelde hij dat zijn zus een verkeersongeval had veroorzaakt en dat hij dringend 1.600 euro nodig had om de tegenpartij te vergoeden. Ze leende ook 17.500 euro om hun verlovingsfeest mee te betalen. Toen ze later merkte dat hij haar bankkaart gestolen had en ermee geld had afgehaald, diende ze klacht in.

Ze zette ook een bericht over Yasin op Facebook, waarna nog andere slachtoffers zich kenbaar maakten. De beklaagde was bij hen op dezelfde manier te werk gegaan: de eerste kennismaking verliep via Facebook, waarna ze als een blok voor zijn mooie praatjes waren gevallen. Ook bij hen had hij dezelfde smoesjes gebruikt om hen geld afhandig te maken en had hij hun bankrekening geplunderd.

De ‘mooiprater’ werd uiteindelijk geïdentificeerd als Mohamed L. Hij bleek in Nederland al veroordeeld te zijn geweest tot 36 maanden cel voor mensenhandel. Op 11 september 2017 werd hij gearresteerd. De twintiger, die net vader was geworden, ging tot bekentenissen over en zei dat hij alles wilde terugbetalen.

“Mijn cliënt beseft dat hij zwaar over de schreef is gegaan en dat hij een probleem heeft. Hij is daarvoor in behandeling bij een psycholoog”, pleitte zijn advocaat, Tim Smet. Hij vroeg de rechtbank om hem een straf met uitstel op te leggen. Vonnis op 11 februari.