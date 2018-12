Zelfstandigen tevreden over stadsbestuur NBA

21 december 2018

21u54 0

De NSZ is tevreden dat het Antwerps stadsbestuur zich wil engageren om de administratieve lasten voor ondernemers tot een minimum te herleiden. Ook de voorstellen om leegstand van handelspanden tegen te gaan en het aantal baanwinkels te beperken valt bij NSZ in goede aarde. NSZ wil wel meer duidelijkheid over een parkeerbeleid dat ook ten goede komt van de Antwerpse ondernemer. Hiermee reageert NSZ op de voorstelling van het meerderheidsakkoord van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur. “We mochten de voorbije jaren reeds goed samenwerken met stadsbestuur en vinden in dit akkoord voldoende elementen terug om op dat elan verder te gaan”, aldus Nico Volckeryck, NSZ voorzitter Groot-Antwerpen.