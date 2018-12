Zelfstandigen: “Jammer genoeg geen superschepen voor Economie” Dieter Lizen

15u18 2 Antwerpen Nico Volckeryck, regiodirecteur Groot-Antwerpen van zelfstandigenorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) betreurt dat er geen ‘superschepen voor Economie’ werd aangesteld.

“Afgelopen legislatuur combineerde Koen Kennis zowel middenstand als Toerisme en we zagen dat dit, onder meer via de promotie van Antwerpen als shoppingstad in binnen- en buitenland, zijn vruchten afwierp. Daarom pleitten wij voor de installatie van een superschepen van Economie die zowel Toerisme, Economie, Middenstand als Markten en foren zou combineren. Koen Kennis zou daar volgens ons geknipt voor zijn. Helaas zit het nu verdeeld over vijf schepenen: geen goede zaak”.

De NSZ ziet wel een aantal positieve punten in het bestuursakkoord. “De stad wil werk maken van één overkoepelende winkelvereniging. Noodzakelijk, zeker als de kleinhandel tegenwicht wil bieden tegen de groeiende e-commerce. Ook de ambitie voor het autoluw maken van de binnenstad is iets waar we mogen over nadenken”, zegt Volckeryck. “Maar dat kan niet zonder betrokkenheid van de zelfstandige ondernemers. We gaan zelf een impactstudie organiseren om te zien wat de impact is van een autovrije binnenstad.”