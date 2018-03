Zelfs vuilniswagen krijgt slimme snelheidsbegrenzer STAD TEST TECHNOLOGISCH PROEFPROJECT UIT VOOR HELE WAGENPARK DIETER LIZEN

02 maart 2018

02u41 0 Antwerpen De zone 30 werd ingevoerd in 95 procent van het Antwerpse stadsgebied, maar hoe dwing je die maximumsnelheid af? De stad zoekt de oplossing in een hoogtechnologisch project met een intelligente snelheidsbegrenzer in al haar eigen voertuigen. "Als we zo kunnen zorgen voor 10 procent vertraging, krijg je een effect op het hele stadsverkeer", aldus schepen Koen Kennis.

Het truckbedrijf Joosen uit de Antwerpse haven ontving gisteren een Truckveilig-label van de Vlaamse overheid op de Transport & Logistics Awards omdat het zoveel engagement toont inzake verkeersveiligheid. Het bedrijf heeft zijn trucks uitgerust met dodehoekcamera's, gsm-blockers en een automatische snelheidsbegrenzer. "Normaal worden vrachtwagens in ons land begrensd tot 92 kilometer per uur, maar bij ons is dat nu 85 per uur voor onze meer dan 200 mastodonten", zegt COO en veiligheidsadviseur Yves Houdhuyze. "Andere trucks voorbijsteken heeft geen zin meer want je kan ze toch niet voor blijven. Hierdoor worden heel wat mogelijk gevaarlijke situaties al ontmijnd. Aanvankelijk waren onze chauffeurs tegen, maar nu hebben ze minder last van stress."





30 km/u is 30 km/u

De stad Antwerpen wil nog een stapje verder gaan dan het transportbedrijf. Ze heeft nu 3 eigen voertuigen rondrijden die uitgerust zijn met een 'intelligente' snelheidsbegrenzer. Dankzij dat systeem kunnen deze voertuigen niet sneller dan 30 in een zone 30 en niet sneller dan 50 in een zone 50. Om dit mogelijk te maken moet er een verbinding zijn via gps-satelliet of via draadloos internet, waarmee de juiste en recente wegenkaarten naar de voertuigen in kwestie doorgestuurd kunnen worden. Via een chip in het voertuig wordt dan de maximumsnelheid van het voertuig beperkt tot de geldende snelheidsbeperking. De chauffeur kan onmogelijk sneller rijden op dat moment.





Verkeerssturing

Als het systeem helemaal op punt staat, wil de stad het voor haar volledige wagenpark uitrollen: van dienstwagens van het schepencollege over de caddy bestelwagens tot, op langere termijn, de vuilniswagens van de stad. "Met deze hoogtechnologische toepassing willen we niet enkel het goede voorbeeld geven, maar ook aan verkeerssturing doen en zo de verkeersveiligheid vergroten", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Als een voertuig in een zone 30 niet sneller rijdt dan 30 kilometer per uur, kan ook het achterliggende verkeer niet sneller uiteraard. Uit studies die we lieten uitvoeren blijkt dat als 10 procent van de voertuigen trager rijdt dan de aangeduide snelheid, dit een duidelijk effect heeft op het volledige stadsverkeer."





Wat met tunnels?

Bij twee van de drie voertuigen in de test werkt het systeem al goed, bij eentje loopt het minder. "Technisch is dit geen eenvoudige opgave", zegt Koen Kennis. "Veel hangt ook af van de voertuigen zelf en de beschikbare verbindingen. Voor de tunnels, waar gps-signalen vaak verstoord worden, zoeken we ook nog naar oplossingen."