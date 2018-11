Zelfs Sergio Herman is verlekkerd op Antwerpse granola Onderneemster wil met ‘La Favo’ Europa veroveren Dieter Lizen

19u00 0 Antwerpen Bie Verheye (32) wilde graag granola bij haar ontbijt, maar vond niks zonder suiker in de supermarkt. Ze besloot dan maar haar eigen versie te maken, met quinoa in de hoofdrol. Die mix sloeg niet alleen aan bij vrienden en familie, maar ontpopte zich tot ‘La Favo’, een merk waar zelfs sterrenchef Sergio Herman graag aan wilde meewerken.

We zijn uitgenodigd in de spierwitte keuken in de wijk Zurgenborg waar Bie drie jaar geleden haar allereerste granola’s uit de oven toverde. “Ik lustte graag granola als ontbijt, maar vond in de supermarkt nooit wat ik zocht”, zegt Bie. “De meeste merken gebruikten veel suiker waardoor de granola echt aan elkaar kleefde. Ze waren vaak niet erg lekker en bovendien stonden er vaak bessen of noten op de verpakking die in de granola amper terug te vinden waren. Ik ben dan zelf beginnen experimenteren en bakken met noten, bessen, olijfolie, rozijnen. Al vlug merkte ik dat ze best lekker waren, hoewel ik in het begin nog wel suikers gebruikte, wat ik nu niet meer doe.”

Toveringrediënt

Bie liet af en toe ook vrienden en familie proeven of verraste hen met een pakje granola op brunchfeestjes en verjaardagen. Al snel werd ze overspoeld met bestellingen. Het toveringrediënt? Quinoa, een zaad boordevol eiwitten, vezels en mineralen en vet- en glutenvrij. “Als je het eet bij je ontbijt heb je een vol, verzadigd gevoel en het geeft je veel energie. Origineel komt quinoa uit Andes-landen zoals Peru en Bolivië, maar wij werken om de ecologische afdruk te verkleinen met puur Belgische quinoa.”

Toen ze behalve door vrienden ook werd benaderd door merken die wilden samenwerken, besloot Bie de stap te zetten om haar eigen bedrijf te beginnen. “Ik had al gewerkt voor Omega Pharma en Belmodo, het modeplatform van Tiany Kiriloff en zelfs een jaartje in Singapore gezeten. Maar op mijn 30ste wilde ik voor mezelf beginnen. Nu is quinoa best bekend, maar toen was nog niemand daar mee bezig. Ik besloot de sprong te wagen”.

Extra crunch

Ze startte onder de naam ‘La Favo’ een eigen webshop met drie smaken: ‘berry good’, ‘going nuts’ en ‘chocolini’. “La Favo is een afkorting voor ‘la favourite’ omdat iedereen wel zijn eigen favoriete smaak heeft”. Het bedrijf groeit stap voor stap. Intussen wordt de granola al even niet meer in haar keuken gemaakt, maar wel in een groot Antwerps atelier. “We hebben het bakken zelf uitbesteed, maar kijken streng toe op de kwaliteit. We geven onze recepten niet zomaar uit handen”.

Sinds kort werkt Bie ook samen met Sergio Herman. “Voor zijn nieuwe ontbijtzaak Pine House in Cadzand was Sergio op zoek naar nieuwe ontbijtproducten. Via een gemeenschappelijke vriendin hoorde hij van La Favo en dan zijn we eens gaan samenzitten. Hij stelde voor om samen drie nieuwe smaken te ontwikkelen. We zijn alle twee perfectionistische mensen en dat is niet altijd gemakkelijk, maar Sergio’s vakkennis is wel ongeëvenaard. Hij wilde graag producten uit Zeeland erin verwerken, zoals de duindoornbes. Ik kende die vrucht nog niet, maar ze smaakt heerlijk. Ook zijn idee om gevriesdroogde vruchten te gebruiken om extra ‘crunch’ aan de granola toe te voegen, vond ik geweldig”. Zoveel genialiteit komt natuurlijk ook met een prijs, een doosje a la Sergio kost 8,99 voor 300 gram, twee euro meer dan de ‘gewone’ La Favo.

Voorlopig is de met de hand bereide granola vooral te verkrijgen bij de betere delicatessenzaak, via de webshop en in enkele horecazaken, maar Bie droomt al van meer. “We zijn volop nieuwe smaken en andere producten aan het ontwikkelen. We willen binnenkort in de hele Benelux van start gaan.”