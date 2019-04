Zeil op binnenschip vliegt in brand Sander Bral

16 april 2019

16u27 0

De manschappen van Brandweer Zone Antwerpen werden dinsdag opgeroepen naar het Straatsburgdok aan de Noordkaai in de haven. Om een nog onbekende reden was een zeil op een binnenschip daar in brand gevlogen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.