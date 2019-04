Zeg niet meer BAM, maar wel ‘Lantis’ philippe truyts

04 april 2019

18u05 0 Antwerpen De BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, is niet meer. Vanaf nu spreken we over Lantis. De volledige naam vult de mond nog meer dan vroeger: ‘Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking’.

De Vlaamse regering richtte zeventien jaar geleden de BAM op. De maatschappij kreeg als taak te zorgen voor de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van de Oosterweelverbinding. Het liep uit in een brokkelig parcours, met veel bijgestuurde plannen, een afgevoerd Lange Wapperviaduct en veel protest van actiegroepen. In 2008 zag het er zelfs naar uit dat de BAM zou worden opgeheven. Daar kwam niets van in huis, ook niet nadat een referendum de Lange Wapper had weggestemd.

“Vandaag beperken we ons al lang niet meer tot de bouw van de Oosterweelverbinding, maar pakken we resoluut de hele Antwerpse mobiliteitsknoop aan”, klinkt het bij het nieuwe Lantis. “We stimuleren de modal shift voor personen- en goederenvervoer en zetten in op leefbaarheid door het sluiten en overkappen van de Antwerpse Ring. Verder investeren we in fietsverbindingen, geluidsschermen en verkeersveiligheid.”

Het nieuwe merk verschijnt binnenkort in de Antwerpse straten. Er is al een nieuwe website, voorlopig nog in opbouw: www.lantis.be.