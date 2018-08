Zeg niet loopclub, maar 'running crew' SPORTHYPE IN SPE STELT PLEZIER BOVEN PRESTATIE BENJAMIN VAN SYNGHEL

23 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen Wie hip, stedelijk en sportief is, wordt geen lid van een atletiekclub. Urban sportievelingen lopen vandaag in een running crew. Waar een praatje slaan hoger staat aangeschreven dan een nieuw record lopen. "Er vloeien vriendschappen uit, sommigen gaan intussen samen op reis."

Aan de Antwerpse Meir vertrokken woensdagavond enkele tientallen mensen voor een looptocht door de stad. Op zich weinig uitzonderlijk, ware het niet dat hier een interprovinciaal gezelschap aan stedelingen samen de veters bond. De zogenaamde running crews uit Antwerpen, Brussel en Brugge kwamen er zich voor het eerst verenigd in het zweet werken. Ze maakten een sightseeing tour van zo'n 9 kilometer dwars door het Centraal Station, langs het stadspark, Operaplein, het stadhuis en de Groenplaats. Dat alles in een aangenaam, rustig tempo. Een van de lopers draagt een kleine boombox mee om de boel muzikaal op te luisteren. Verder wordt er vooral gekeuveld en verbroederd. Eens aangekomen, ruimt de sportdrank baan voor een frisse pint of rosé.





Geen inschrijvingsgeld

Dat is in een notendop hoe running crews in tal van steden hun loopactiviteiten organiseren. Ongedwongen is het codewoord, inschrijvingsgeld bestaat niet, verplichtingen zijn al helemaal uit den boze. "We gaan om de twee weken samen lopen. Meestal spreken we af in een café, kunnen we daar onze spullen achterlaten en vertrekken we. Al wie mee wil, gaat mee", zegt Camille Pollie, medeoprichter van Run Crew Brussels. Die crew is op elke afspraak zo'n 20-tal man sterk.





Het sociale aspect is heilig. Een praatje slaan en nieuwe mensen leren kennen is belangrijker dan je persoonlijk record een paar seconden scherper stellen. Want er is meer in het leven dan records. Running Crew Antwerp hanteert standaard een tempo van 10 per uur.





Niet enkel het tempo is hier belangrijk, ook wat je ziet. Zo stippelt de Antwerpse crew regelmatig themaroutes uit. Vorige week was er nog een street art-route, langs het beste wat de Antwerpse graffiti-scene te bieden heeft. Eerder was er al een run to the beach, naar het strand van Sint-Anneke op Linkeroever. Telkens wordt de playlist aangepast aan het thema. Op de zogenaamde Crew Love Belgium, woensdagavond, weerklonk het beste van de belpop.





Vriendschap

Een aanpak die behoorlijk verschilt van traditionele loopclubs, waar de nadruk op het sportieve ligt. Het samenzijn speelt daar ook een rol, maar dan een minder grote. Hier zijn de rollen omgekeerd. Dat leidt, in het beste geval, ook tot vriendschap. Daar kan het Brugse 8000 (spreek uit: achtduust) Running van meespreken. "Soms gaan we samen barbecueën, of organiseren we andere activiteiten. Sommigen onder ons gaan intussen zelfs al samen op reis", zegt Yannick De Buf van 8000 Running.





Dat die running crews steeds populairder worden, verbaast sportpsycholoog Filip Boen (KU Leuven) allerminst. "Vroeger bekeken we sport als iets dat intens en competitief moet zijn. Die visie is al lang passé. Mensen hechten steeds meer belang aan de sociale kracht van sport."