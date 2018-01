Zeelui niet betaald, schip aan de ketting 01 februari 2018

02u54 0 Antwerpen Zeeschip MS Lucina ligt sinds een maand aan de ketting aan kaai 218 in de Antwerpse haven. De tienkoppige bemanning, die bestaat uit vijf Russen en vijf Oekraïners, wacht al vier maanden op haar loon. BTB-vakbondsman Marc Van Noten, die ook inspecteur is van de internationale transportvakbond ITF, schakelde de Scheepvaartinspectie van de FOD Mobiliteit in. Die legde het schip aan de ketting nadat technische mankementen waren vastgesteld.

De MS Lucina, een vrachtschip van 132 m lang, is na een reis vanuit Turkije in Antwerpen aangekomen. Daar kreeg vakbondsman Marc Van Noten lucht van betalingsproblemen. Een ingenieur die werd ontslagen, kreeg zijn achterstallige loon niet. Bij een inspectie bleek dat de volledige bemanning al maanden op haar geld zat te wachten.





Proviand en zakgeld

Marc Van Noten: "De bemanning is aangeworven door een Russische vennootschap. Het schip zelf vaart voor een Duits-Hollandse firma die ook nog andere schepen in de vaart heeft. Ook daar zijn financiële problemen mee. De Scheepvaartinspectie heeft op 5 januari het schip aan de ketting gelegd. Er is wel een ingenieur ter plaatse gekomen om technische mankementen weg te werken, maar daarmee zijn de betalingsproblemen voor de bemanning niet opgelost. Ik heb met de chef-kok overlegd over hoe de proviand aan boord aangevuld kan worden. De bemanningsleden hebben zakgeld gekregen om eens van boord te kunnen." (PLA)