Zebraveulen mag buiten spelen 31 maart 2018

03u17 0 Antwerpen Het kleine zebraveulen Tutama, dat geboren werd op 27 februari, mocht gisteren voor het eerst buiten spelen op de savanne in de Antwerpse Zoo.

Het kwieke kleintje van mama Luena sprong en dartelde vrolijk rond, zeker toen de lentezon zich even liet zien. Hero is de kweekhengst en vader van Tutama. De zoo verwacht snel nog een kleine zebra, want ook kweekdame Laya heeft een bolle buik. Dus binnenkort kan je twee veulentjes tellen tussen de giraffen, die ook de savanne bevolken. (DILA)