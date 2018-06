Zakenman gelinkt aan container met 1,8 ton cocaïne 15 juni 2018

02u58 0 Antwerpen De Antwerpse zakenman Jamal S. (37) uit Wilrijk zit in de cel voor deelname aan de invoer van 1,8 ton cocaïne. De drugs werden eind vorig jaar door de douane aangetroffen in een container geladen met karton. Voor de echtgenote van Jamal S., de bekende fashionista Halima C., is het de tweede keer dat zij wordt meegesleept in een crimineel verhaal.

De arrestatie van Jamal S. dateert al van 20 april maar raakte pas gisteren bekend. Na een razzia met een zevental huiszoekingen werd Jamal S. toen gearresteerd. Hij zit nog steeds in de gevangenis. Jamal S. is zaakvoerder van een bedrijf in horecamateriaal en voert grote hoeveelheden verpakkingen, bestekken en dergelijke in.





De douane had eind december na risico-analyse een Europese container gevuld met kartonnen verpakkingen onderzocht. In deze container stak in totaal 1,8 ton cocaïne. De drugs hebben een straatwaarde van 55 miljoen euro. Mogelijk gaat het om één of verschillende ladingen die in Zuid-Amerikaanse containers waren aangekomen en die op de terminal in de Europese container met karton waren overgeladen.





De politie hield de container in de gaten tot een transporteur hem oppikte. Deze transporteur werkte voor het bedrijf van Jamal S. De drugsbrigade onderzoekt of Jamal S. op de hoogte was van de drugslading in zijn container. Hijzelf ontkent en beweert dat zijn transporteur in de val is gelokt door een drugsbende.





Noch het parket, noch advocaat Mounir Souidi die Jamal S. bijstaat, wilde gisteren antwoorden op vragen over dit drugsonderzoek. Ook bij Jamal S. thuis in Wilrijk viel geen reactie te rapen. Jamal S. is getrouwd met de fashionista en ex-miss Halima C. De Brusselse was in 2006 topkandidate om Miss België te worden. Zij verkeek echter haar droomkans toen bekend raakte dat zij een relatie had met een ontsnapte gangster.





Sinds haar relatie met Jamal S. heeft Halima C. zich ontpopt tot een populaire "social influencer". Haar modeblog wordt online gevolgd door 305.000 modeliefhebbers. Het koppel heeft samen een kind. Halima C. reageerde gisteren niet op onze berichten. (PLA)