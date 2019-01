Zakenman die verdacht wordt van invoer 1,8 ton coke vrijgelaten Patrick Lefelon

29 januari 2019

18u04

De Antwerpse zakenman Jamal S. (37) uit Wilrijk is weer op vrije voeten. De man zat bijna negen maanden in de cel op verdenking van invoer van 1,8 ton cocaïne.

De drugs werden eind 2017 door de douane aangetroffen in een container geladen met karton. Jamal S. houdt vol dat hij niet wist dat er drugs in zijn container verstopt zaten. Zijn advocaat Sven Mary bevestigt dat de raadkamer zijn cliënt zopas heeft vrijgelaten.

Jamal S. is zaakvoerder van een bedrijf in horecamateriaal en voert grote hoeveelheden verpakkingen, zoals pizzadozen of andere spullen voor horeca in.

Bende van Lint

In een ander drugsdossier blijven vijf verdachten wel aangehouden.

De vijf verdachten zijn Joeri V., Felipe G., Mohamed G., Toulant K. en Carl D.W. De mannen werden twee weken geleden gearresteerd in een loods achter een bedrijfje op de Liersesteenweg in Lint. Zij waren bezig met vaten met fruitpulp uit een container te halen. In de container stak ruim 1 ton cocaïne. Volgens het Antwerpse parket zou dezelfde bende vorig jaar al 0,5 ton cocaïne hebben binnengesmokkeld in containers gevuld met hout.