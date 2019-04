Zaakvoerder zonder btw-nummer moet nieuwe snackbar al na één dag sluiten Sander Bral

12 april 2019

13u13 0

Het politiewijkteam van het De Coninckplein en omgeving bracht vorige week een bezoek aan de nieuwe uitbater van een snackbar op het De Coninckpein. Het was de eerste dag dat de man zijn zaak opendeed. Na controle bleek hij met verschillende verplichte documenten niet in orde te zijn, er ontbrak onder meer een geldig btw-nummer. In opdracht van het parket werd de zaak gesloten en verzegeld tot de uitbater alles in orde heeft gebracht.