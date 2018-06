Zaakvoerder ziet dief van dag tevoren weer opdagen in z'n winkel 15 juni 2018

Een winkelier aan de Korte Gasthuisstraat nam gisteren contact op met de lokale politie van het wijkteam West. Hij had een man opgemerkt die de dag ervoor ook al in zijn winkel was geweest en er een diefstal pleegde. De verdachte van 37 jaar werd in de gaten gehouden door de inspecteurs in burger. Toen bleek dat hij opnieuw had toegeslagen, werd de man gearresteerd. Bij controle bleek dat hij in totaal in drie winkels kledij had gestolen. De verdachte werd meegenomen naar het cellencomplex. (BSB)