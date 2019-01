Zaakvoerder BV-club The Villa

veroordeeld na klappen aan bezoeker Patrick Lefelon

08 januari 2019

13u22 2

Zaakvoerder Vincent V. (36) van de Antwerpse BV-club The Villa is veroordeeld tot 10 maanden cel, met probatie-uitstel. Hij hoeft de straf niet uit te zitten als hij enkele voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing, naleeft.

Vincent V. werd samen met zijn manager Gianni R. vervolgd voor twee feiten. Een eerste incident vond plaats in oktober 2016 na een BV-avond met Callboys als speciale gasten. Het was een topavond geweest met veel volk en veel ambiance.

Vincent V. en Gianni R verlieten in de vroege uurtjes de zaak maar botsten op de parking op J.B., een ober uit een andere discotheek die zijn vriendin kwam ophalen. Zij werkt in The Villa en was het geld aan het tellen. Hij mocht niet meer naar binnen. De discussie mondde uit in een vechtpartij. Slachtoffer J.B. kreeg klappen tegen het hoofd en liep een gescheurd trommelvlies op.

Vincent V. en Gianni R. gaven aan de politie toe dat zij hadden geslagen maar stelden dat slachtoffer J.B. hen had geprovoceerd. De rechtbank stelt dat er geen sprake is van uitlokking.

Diezelfde ochtend kreeg zaakvoerder Vincent V. van The Villa het nog aan de stok met een toevallige voorbijganger. Vincent V. had zich op de Sint-Michielskaai bekommerd om een man die onwel was geworden en op de grond lag.

Fietser E.S. kwam voorbij op zijn elektrische fiets. Vincent V. deed hem stoppen en vroeg de hulpdiensten te bellen. Toen dat niet vlug genoeg gebeurde, kreeg E.S. enkele trappen. Vincent V. gooide ook de elektrische fiets van E.S. over de kaaimuur.

De rechtbank acht beide feiten voldoende bewezen en veroordeelt Vincent V. tot een straf van 10 maanden met probatie-uitstel. Hij moet de straf niet uitzitten, als hij zich gedurende drie jaar aan een aantal voorwaarden houdt. Eén daarvan is het volgen van een cursus agressiebeheersing.

Manager Gianni R. wordt schuldig bevonden aan de eerste vechtpartij maar krijgt opschorting van straf.

De rechter kent de twee slachtoffers respectievelijk 3.200 en 3.900 euro schadevergoeding toe.