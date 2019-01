Zaak over massale vechtpartij op Kiel uitgesteld door uitblijven verslag BJS

28 januari 2019

16u54 0

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaak over een massale vechtpartij op het Antwerpse Kiel moeten uitstellen, omdat een deskundige zijn verslag nog moet neerleggen. Op 13 maart zou het dossier wel behandeld kunnen worden.

De aanleiding voor de knokpartij op 6 september 2017 was een geval van verkeersagressie op de Sint-Bernardsesteenweg tussen de familie B. en de familie C. Er werd gescholden, er vielen klappen en er werd een BB-gun getoond.

Toen een lid van de familie B. met het pistool naar de politie trok om de familie C. aan te geven, was het hek helemaal van de dam. De familie C. blies verzamelen en trok naar de woonplaats van de familie B.

Het kwam tot een massale vechtpartij waarbij staven, messen en een hamer gebruikt werden. Er vielen zes gewonden. Eén van hen had drie messteken gekregen en verkeerde een tijd in levensgevaar.

Drie leden van de familie B. werden aangehouden voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen en voor poging tot moord. De familie verspreidde vervolgens zelf een filmpje om aan te tonen dat ze zich enkel verweerd had tegen de aanval van de familie C. Na het onderzoek werden elf leden van beide families naar de rechtbank verwezen.