Zaak ingeleid van dievenbende die op bankkaarten van bejaarden aasde: 20-tal slachtoffers tussen 73 en 96 jaar oud BJS

12 maart 2019

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag de zaak ingeleid van een dievenbende die het op de bankkaarten van (hoog)bejaarde slachtoffers had gemunt. Er werd met alle partijen overeengekomen dat het dossier op 27 maart behandeld wordt.

De vierkoppige bende maakte tussen februari 2017 en mei 2018 een twintigtal slachtoffers tussen 73 en 96 jaar oud. De beklaagden - een 28-jarige man en drie vrouwen van 24, 32 en 33 jaar - gingen altijd op dezelfde manier te werk. Ze gingen dicht bij de slachtoffers staan, terwijl die bijvoorbeeld in de supermarkt een betaling uitvoerden, om zo de pincode te achterhalen. Daarna volgden ze de bejaarden naar huis en gebruikten ze een smoesje om bij hen binnen te raken. Zo deden ze zich soms als de nieuwe buren voor, die wilden trakteren met een stukje cake.

Eenmaal in de woning creëerden ze afleiding, zodat ze de bankkaart en andere waardevolle spullen, zoals juwelen, konden stelen. Ze haalden met de kaart vervolgens geld af, of betaalden ermee in supermarkten en doe-het-zelfzaken.

De bende zou eerder al actief geweest zijn in Luik en zou zich in 2017 naar Antwerpen verplaatst hebben. Eén van de vrouwelijke beklaagden werd eerder dit jaar aangehouden in Frankrijk. Ze werd vorige maand overgeleverd aan ons land. De inleiding van de zaak moest daarom al een keer worden uitgesteld.