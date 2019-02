Zaak Assyrisch-Turkse maffiafamilie: Antwerpse politieman komt vrij na procedurefout Patrick Lefelon ADN

18 februari 2019

18u46

De onderzoeksrechter heeft vanmiddag de Antwerpse politieman M.K. vrijgelaten wegens procedureproblemen. De inspecteur was vrijdag aangehouden omdat hij de Assyrisch-Turkse maffiafamilie Y. hand- en spandiensten zou hebben geleverd. Hij werd beticht van schending van beroepsgeheim en van passieve corruptie.

Inspecteur M.K. werkt op het kantoor van de Handelsstraat in de wijk Stuivenberg. Daar wonen ook veel leden van de familie Y. Hij zou contact hebben gehad met het kopstuk van de familie, Bayram Y.



De vrijlating zou het gevolg zijn van een procedurefout bij de arrestatie van de man. Het parket kan dat niet bevestigen en verwijst voor commentaar door naar de rechtbank van eerste aanleg. De persrechter daar is vanavond naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van de inhoudelijke details.

Handlichting

De advocaten van de agent zouden de procedurefout morgen opwerpen, tijdens de zitting van de raadkamer die moest beslissen over zijn verdere aanhouding. “De onderzoeksrechter heeft daar niet op gewacht. Onze cliënt is vanmiddag bij handlichting vrijgelaten”, zegt advocaat Omar Souidi.



Een handlichting houdt in dat een onderzoeksrechter de eerdere aanhouding van een verdachte opheft. Dat kan volgens de rechtbank op elk moment in de loop van het onderzoek gebeuren en om uiteenlopende redenen. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter is geen beroep mogelijk.

“Op adem komen”

De vrijlating betekent niet noodzakelijk dat de man niet meer als verdachte wordt gezien in het dossier. Advocaat Souidi: “Wat mijn cliënt juist ten laste wordt gelegd, kan ik niet zeggen. Ook op dat punt meen ik dat er weinig belastende aanwijzingen zijn. Feit is dat hij de gevangenis mag verlaten. Hij neemt de tijd om op adem te komen. Door zijn voorlopige schorsing kan hij niet terug aan het werk. We wachten even af en bekijken dan hoe zijn toekomst er bij de politie verder kan uitzien."