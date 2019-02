Youth for Climate: “Klimaatambassadeurs moeten kennis delen met medescholieren” ADA

09 februari 2019

16u04 0 Antwerpen Youth For Climate Antwerpen doet een oproep aan alle scholen, specifiek in Antwerpen om samen te werken aan het nieuwe klimaatplan voor de stad.

De activisten van Youth For Climate Antwerpen roepen alle leerlingen op om op zoveel mogelijk scholen actiecomités op te richten. “Die actiecomités hebben een tweeledig doel. Enerzijds samen met de directies van de scholen praten over de protestacties die elke donderdag plaatsvinden maar ze moeten ook nadenken over het inhoudelijke aspect. De comités kunnen bijvoorbeeld samen met de school klimaatprojecten organiseren”, vertelt Warre Germis. “We hopen dat de directies hier achter kunnen staan en dit zullen zien als een educatieve kans.”

Elk actiecomité zal ook een klimaatambassadeur afvaardigen. Die ambassadeurs zullen dan een eerste keer samenkomen op 16 februari op een evenement van Scientists For Climate van de Universiteit van Antwerpen. “De kennis die de klimaatambassadeurs hier opdoen, kunnen zij op hun beurt doorgeven aan hun vrienden en schoolgenoten”, zegt Germis. “Later zullen we weer samen zitten met de ambassadeurs om de resultaten van de projecten samen te leggen en het klimaatplan te vormen.”

Daarnaast is het de bedoeling om elke donderdag de straat op te trekken. “Al trekken we komende donderdag 14 februari wel naar Brussel. Dan is er geen mars in Antwerpen.”