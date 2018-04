Yasmine Kherbache trekt districtslijst 05 april 2018

02u37 0

Yasmine Kherbache zal de komende verkiezingen de lijst trekken van het district Antwerpen. Ze is ook de lijstduwer voor de sp.a-lijst in de stad Antwerpen. Bij de vorige verkiezingen was ze nog de 'running mate' van Patrick Janssens die samen met CD&V toen de Stadslijst op poten zette. Na de verkiezingen van 2012 werd ze fractieleider en voorzitster van sp.a Antwerpen maar legde in 2015 die functies neer. Ze bleef wel in de gemeenteraad zetelen. (NBA)