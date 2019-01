Yasmia (25) en Khadjia (34) zijn eerste vrouwen met hoofddoek in gemeenteraad: “We vullen mekaar nu al aan” Nina Bernaerts

06 januari 2019

17u27 0 Antwerpen Yasmia Setta (25) en Khadija Chennouf (34) zorgen maandag ongewild voor een primeur in de Antwerpse gemeenteraad. Voor het eerst zal een vrouw met een hoofddoek zetelen. Opvallend, het zijn er meteen twee. Een goed moment om de dames aan mekaar voor te stellen.

Beide vrouwen kennen elkaar nog niet maar voor de lens van onze fotograaf klikt het. De jeugdwerker en de alleenstaande moeder lijken op heel wat vlakken dezelfde mening te hebben. “Geef ons een minuutje en we zullen het allemaal oplossen”, lachen ze.

Wisten jullie dat jullie de eersten zijn met een hoofddoek?

Khadija (PVDA): “Nee, ik was mij er helemaal niet van bewust.”

Yasmia (Groen): “Ja en nee, ik wist dat ik de eerste zou zijn, maar ik wist niet dat we met twee zouden zijn. Pas op, ik vind het wel heel dubbel. Ik wil niet gekend zijn als de eerste met een hoofddoek, ik ben wie ik ben, met of zonder hoofddoek. Langs de andere kant ben ik wel blij dat de gemeenteraad diverser wordt.”

Khadija: “Ik heb hetzelfde gevoel."

Jullie kunnen ook een rolmodel zijn voor jonge meisjes met een hoofddoek?

Yasmia: “Ik vind ‘rolmodel’ zijn een te zware opdracht, dat legt heel veel druk op onze schouders. Ik wil dat jonge meisjes, met of zonder hoofddoek, hun eigen weg kiezen. En ik ben er natuurlijk ook voor de jongens.”

Hebben jullie zelf een groot voorbeeld?

Yasmia: “Er zijn wel wat politica’s waar ik naar opkijk maar mijn grote voorbeeld is mijn mama. Zij is Belgische en mijn vader is Egyptenaar. Het huwelijk viel niet in goede aarde bij haar ouders. Toch zette ze door en toont ze nu met veel trots hoe haar kinderen in het leven staan. Ik heb eindeloos veel bewondering voor haar.”

Diversiteit belangt jullie natuurlijk allebei aan.

Khadija: “De gemeenteraad moet kleurrijker worden. Het zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. We zijn ondertussen 2019, en wij zijn de eerste vrouwen met een hoofddoek? Dat heeft toch lang geduurd.”

Yasmia: “Maar als wij zeggen dat de gemeenteraad diverser moet, dan bedoelen we op alle vlakken. Man, vrouw, met en zonder migratieachtergrond maar even goed mensen met een beperking.”

Jullie zitten bij verschillende partijen, maar wel allebei in de oppositie. Zal dat moeilijk zijn?

Khadija: "Ik ga nog een beetje mijn weg moeten zoeken en ik ga niet fulltime aan politiek doen. Dus nee, ik vind dat niet erg. Ik ga wel op tafel blijven kloppen als het gaat om armoede en betaalbaarheid in de stad. Alles is zo ongelofelijk duur geworden, we werken louter nog om de rekeningen te betalen die in een onhoudbare stroom blijven binnenkomen. Dat moet veranderen.”

Yasmia: “Ik ben 25 en ik zou graag fulltime politica worden, hier in Antwerpen, maar ik beschouw dit als een goede inloopperiode. Ik word ook bijzonder goed ondersteund door de partij.”

We moeten het ook hebben over een heet hangijzer: het hoofddoekenverbod. Dat blijft van kracht. Daar zijn jullie het vast niet mee eens?

Yasmia: “Absoluut niet. Ook de stad zou een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Op straat zie je hoofddoeken maar aan de loketten niet? Zo hou je die angst voor het onbekende in stand.”

Khadija: “Klopt. Stel, ik zit aan een loket en ik ben mijn vrolijke zelf, en een oudere man of vrouw die eigenlijk afkerig staat tegenover moslims, moet bij mij documenten komen halen. Het kan er net voor zorgen dat ze een positieve indruk krijgen en ze dat ook zullen uitdragen naar hun vrienden en familie.”

“Die angst voor het onbekende is echt enorm. Zo heb ik het zelf meegemaakt dat ik met de auto reed en dat voor mij een man heel hard viel. Er kwam bloed uit zijn hoofd, het zag er niet fraai uit. Ik spring uit mijn auto om die man te helpen maar zodra hij mij in het vizier kreeg, zette hij het op een lopen om bij mensen in de straat aan te bellen. Eerlijk: ik heb gehuild die dag.”

Wat moet er nog veranderen in de stad?

Beiden: “Meer middelen voor de jeugd!”

Yasmia: “Er moet in de eerste plaats gewoon al meer plaats zijn voor jongeren. Ik zie hoe moeilijk die hun plek vinden in de stad. Het aantal geboortes en kinderen stijgen, maar de middelen stijgen niet. De stad zou dat echt moeten zien als een langetermijninvestering: steek meer middelen in de jeugd en je gaat zien dat je minder middelen nodig hebt voor repressie.”

Khadija: “Helemaal akkoord. Zelf geef ik taekwondo in een club in Merksem. Met 300 zitten we daar; ik moet u niet vertellen dat we bijna op elkaars schoot moeten zitten om erin te passen. Er moet gewoon een betaalbare plek komen, waar jongeren terecht kunnen om iets te drinken en op de sjotterkast te spelen.”

Jullie zijn het tijdens ons gesprek vaak eens met elkaar, maar waar zit het verschil?

Yasmia: “Ik denk dat PVDA meer activistisch is. Ze zullen sneller op de barricade staan en betogen.”

Khadija: “Dat klopt, maar ik denk ook dat mensen een verkeerd beeld hebben van PVDA. Zo links vind ik het allemaal niet. Ah wacht: wij willen echt veel meer sociale woningen en dat kan natuurlijk niet als je veel meer groen wil, misschien is dat de tegenstelling? (lacht)”

Yasmia: “Wij willen ook meer sociale woningen. Ik denk eerlijk gezegd dat er weinig echte tegenstellingen zijn, we zijn eerder complementair. Dat komt wel goed zes jaar oppositie.