Xavier (35) uit Antwerpen zoekt nieuwe vriend in Blind Date: “Grappen waren wel soms op het randje” Annelin Marien

19 februari 2019

19u41 0 Antwerpen Morgenavond wordt het een speciale aflevering van Blind Date op VTM: voor de eerste keer in het nieuwe seizoen zoekt een man naar een man. Nathalie Meskens gaat samen met Brandel, een 25-jarige bloemist, op zoek naar een toffe vent, en dat wordt misschien Xavier uit Antwerpen, die heel toevallig ook bloemist is.

Xavier was meteen enthousiast toen hij een tijdje geleden hoorde over het nieuwe seizoen van Blind Date: “Dat programma is nostalgie alom hé, ik vond Blind Date vroeger ook altijd al fantastisch. En omdat ik al een tijdje vrijgezel was, heb ik niet getwijfeld om me in te schrijven.”

Het is volgens Xavier moeilijker om als homo een partner te vinden dan als hetero, daarom is hij blij dat homo’s zich ook konden inschrijven voor Blind Date. “Je hebt als homo bijvoorbeeld wel datingapps, maar in het openbaar is het toch lastiger om iemand tegen te komen. Homo’s zitten ook complexer in mekaar, vind ik.”

Rot geamuseerd

Veel kan Xavier nog niet kwijt over wat er uiteindelijk gebeurd is tijdens de aflevering, maar hij vond het in ieder geval een leuke en grappige ervaring. “We hebben ons rot geamuseerd! Nathalie Meskens’ grappen zijn hilarisch, soms ook wel een beetje op het randje, maar we hebben goed gelachen.”

Blind Date, woensdag 20 februari om 21:15 bij VTM.