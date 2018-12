Wouter Van Besien: “Ik zie geen trendbreuk” philippe truyts

21 december 2018

19u32 0 Antwerpen Groen is teleurgesteld over het bestuursakkoord. “De grote verbinding is die tussen De Wever I en De Wever II”, vindt Wouter Van Besien.

“Ik zie geen trendbreuk. In de mobiliteit verandert er niet veel. Er is geen circulatieplan. Auto’s van bezoekers moeten ondergronds, maar eigenlijk zouden ze naar grote park & rides aan de rand moeten worden geleid.”

Richthuurprijzen en kwaliteitsattesten voor huurwoningen vindt Groen wel een lichtpunt. “Maar er is geen garantie dat er sociale woningen bijkomen”, zegt Van Besien. Goede punten geeft hij aan praktijktesten. “Helaas zullen die als meetinstrument gebruikt worden. Wie zich meer dan één keer aan discriminatie schuldig maakt, zou moeten gestraft worden.”

Vlaams Belang hakt in op N-VA. “Onder leiding van Bart De Wever is die partij verworden tot een machtspartij. Hij is een politieke prostituee geworden die zich aan iedereen verkoopt om toch maar burgemeester te kunnen blijven.”

Filip Dewinter spreekt over een ‘halve Marrakesh-coalitie’. “Het akkoord geeft ook geen antwoord op het fundamentele, demografische probleem in Antwerpen: de witte vlucht en de gekleurde intocht.”