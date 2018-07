Wordt het Thea, Tinnka of Tika? 17 juli 2018

"De spanning is eraf! Nadat we in ZOO Antwerpen al weken kunnen genieten van de schattige en tegelijkertijd stuntelige capriolen van ons brilbeertje, weten we nu ook eindelijk dat 'het welpje' een meisje is", verkondigde de zoo gisteren. Enkele weken geleden werd een brilbeertje geboren maar naar het geslacht was het nog gissen. Een dierenarts bevestigde de vermoedens van de verzorgers. Nu kan er volop gezocht worden naar een naam. Er zijn drie opties: Thea, Tinka of Tika. Via een poll op de Facebookpagina van de ZOO kan iedereen stemmen. De poll loopt tot vrijdag. (ADA)