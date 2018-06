Woonzorgcentrum Regatta zot van de Duivels 14 juni 2018

Ook in woonzorgcentrum Regatta op Linkeroever woedt de voetbalgekte volop. De inkomhal is versierd, de bewoners supporteren bij elke match van de Rode Duivels.





Zelfs de koks volgen de voetbalgekte op de voet met gerechten uit de landen van onze tegenstanders en van het gastland Rusland. Van ropa vieja, een Midden-Amerikaanse stoofpot populair in Panama over Russische aardappel-vissoep tot shepherd's pie, een op en top Engels gerecht.