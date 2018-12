Woningen even zonder stroom door ontplofte boiler Sander Bral

03 december 2018

12u37 0 Antwerpen Door een brand aan een verwarmingsketel hebben enkele woningen in de wijk Zurenborg maandagvoormiddag eventjes zonder stroom gezeten. Ook een apotheker had even geen elektriciteit en het tramverkeer was verstoord.

Volgens de brandweer van Antwerpen gaat het om een brandje met een ontploffing van een warmteketel of boiler in de kelder van een woning in de Rolwagenstraat. Aanpalende woningen, inclusief een apotheek, zaten eventjes zonder stroom. Netbeheerder Eandis heeft het probleem inmiddels opgelost. De brand zelf was ook snel onder controle door de brandweer. Het tramverkeer was even verstoord omdat de hulpdiensten op de sporen stonden. Het getroffen gebouw blijft bewoonbaar maar moet wel verlucht worden.