Woningbrand eist drie gewonden 30 maart 2018

02u58 0

Een brandweerman en twee bewoners raakt gisterenvoormiddag gewond tijdens een woninbrand in de Vondelstraat aan het Sint-Jansplein. "Bij aankomst van onze teams was er al hevige rookontwikkeling vanaf de eerste verdieping van het gebouw", weet Kristof Geens van brandweerzone Antwerpen. "Daar was om een nog onbekende reden brand uitgebroken. Het heeft ons ongeveer twintig minuten gekost om de vlammen onder controle te krijgen. Daarna was het nog een tijdlang nablussen en controleren of het dak extra verstevigd moest worden." Twee bewoners moesten tijdens het incident naar het Stuivenbergziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Tijdens de interventie raakte een brandweerman ook lichtgewond aan z'n hand. De woning is onbewoonbaar. (BSB)