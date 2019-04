Wonen, werken en groen op site Stopkesfabriek BJS

17 april 2019

14u13 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de ‘Stopkesfabriek’ in Deurne. De stad wil op de voormalige site van Crown Cork ruimte creëren voor wonen, werken en groen.

Het plangebied van het ‘RUP Stopkesfabriek’ ligt tussen de Bisschoppenhoflaan, Merksemsesteenweg, Van Cortbeemdelei en Torremansstraat in Deurne. Het gebied waarin de voormalige fabriek van Crown Cork ligt, is momenteel bestemd als ‘industriegebied’.

Daar komt binnenkort verandering in: de stad wil er wonen, werken, recreatie en groen mogelijk maken. Zo wordt in de eerste plaats gedacht aan een nieuwe basisschool en laagdrempelige sport- en spelmogelijkheden, maar ook aan kleinhandel en ruimte voor bedrijvigheid. Het parkeren wordt inpandig opgevangen. Het gebied wordt onderverdeeld in een zone waar gebouwd mag worden en een zone die vrij moet blijven voor groen en publiek domein.

Na het opstellen van het RUP kunnen concrete projectvoorstellen ingediend worden. “Op korte termijn zal de stad alvast werk maken van de inrichting van een deel van de gebouwen voor sportactiviteiten voor de buurt”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).