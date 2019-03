WK voor sommeliers in Antwerpen: “Dit is topsport” Annelin Marien

10 maart 2019

11u52 0 Antwerpen Zesenzestig kandidaten uit drieënzestig verschillende landen van over de hele wereld wagen zich vanaf morgen in de Elisabethzaal in Antwerpen aan het wereldkampioenschap voor sommeliers. Het vierdaagse WK wordt sinds 1969 nog eens in ons land georganiseerd, en daarvoor is heel het Elisabeth Center afgehuurd. “Er vallen in Antwerpen natuurlijk geen wijngaarden te bezoeken”, zegt William Wouters, voorzitter van de Belgische Sommeliersgilde, “maar we maken er een urban WK van: de wijnkenners komen naar de stad.”

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is wijn niet het enige vakgebied van sommeliers. “Sommeliers moeten alles kennen over wijn, maar ook over koffie, thee, water, sigaren, chocolade, en zo voort.” aldus William Wouters. “Je moet klanten kunnen bedienen van het aperitief tot de koffie.” De vertegenwoordiger van ons land is Antoine Lehebel, van het sterrenrestaurant Bon Bon in Brussel. Volgens Wouters heeft Lehedel zeker kans om te winnen. “De halve finale zal hij waarschijnlijk wel halen, en vanaf dan is alles mogelijk, een beetje zoals bij de Championsleague voetbal. Maar de kandidaten zijn allemaal zeer aan elkaar gewaagd.”

De zesenzestig kandidaten, waaronder zes dames, beginnen maandag allemaal in de kwartfinale, op woensdag start de halve finale met nog achttien deelnemers, en donderdag wordt er uit nog drie finalisten een winnaar gekozen. De sommeliers worden beoordeeld op theoretische kennis, blind proeven, praktische testen en techniek, door een jury van ex-winnaars en bekende namen uit de wijnwereld zoals de Britse Jancis Robinson en, uit eigen land, Fiona Morrison.

De winnaar krijgt een troffee, een broche ter waarde van 3000 euro en natuurlijk, eeuwige bekendheid als sommelier. “Als je een wedstrijd als deze wint, verandert dat je leven”, zegt William Wouters. “Er zijn mannen die al vijf jaar aan het studeren zijn voor deze week, de Zweden hebben zelfs een ploeg bij met psycholoog en mental coach. Dit is echt topsport aan het worden.”