Witte tegels in vernieuwd Wezenberg GERENOVEERD ZWEMBAD OPENT HALF OKTOBER DIETER LIZEN

16 augustus 2018

02u28 0 Antwerpen De renovatie van het olympisch zwemcentrum Wezenberg zit in de laatste rechte lijn. Het bad is al helemaal opnieuw betegeld, wit in plaats van het oude blauw, en er loopt 1,9 kilometer aan nieuwe leidingen. Normaal zal het zwembad half oktober opnieuw openen voor het grote publiek.

Het Wezenberg zwembad werd gebouwd in 1973, maar vertoonde na al die jaren intensief gebruik serieuze slijtage. Door de tegels sijpelde er chloorwater door de betonnen kuip van het bad. De chloor tast de wapeningen aan in het beton, waardoor het beton begon uit te zetten en afbrokkelde. Hierdoor stond er constant water in de kelderruimte onder de kuip. Daarom sloot Wezenberg begin maart de deuren voor een grondige renovatie.





"Grootste probleem voor de aanpak van dat betonrot was de prijs die een aantal betonboeren ons hiervoor wilden aanrekenen", zegt schepen van sport Ludo Van Campenhout. "Tot drie miljoen euro! Op die manier zou de complete renovatie uitkomen op een prijskaartje tussen de 5 tot 10 miljoen euro. Ik heb gezocht naar een 'tweede opinie' en die hebben we gevonden bij André Bladt en Cindy Verstraeten, de architecten die eerder het nieuwe trainingsbad naast de Wezenberg uittekenden."





Geld bespaard

"We lieten het betonrot uitboren en vervangen. De aangetaste wapeningen zijn nu beschermd met zinkblokjes die de nog in het beton aanwezige chloriden aantrekken, zo konden we heel wat geld besparen", zegt André Bladt. "Uiteindelijk vlakten we het betonrot op 200 plekken onder de zwemkuip uit voor amper 250.000 euro."





De kuip kreeg ook een gloednieuwe witte betegeling die het water nog helderder blauw doet lijken. De oude tegels werden verwijderd en er kwam een soepel membraan onder de 23.616 nieuwe tegels. De nieuwe onderwaterverlichting kan alle kleuren van de regenboog aan en het bad kreeg een compleet nieuwe waterbehandeling."





1,9 kilometer

"In totaal loopt er 1,9 kilometer aan nieuwe leidingen onder het bad, waarvan een deel nu al gelegd is. De speciale installatie recupereert het spoelwater van de zandfilters voor het aanvullen van de bufferbakken en voor de douches. Dat levert een jaarlijkse besparing op de water- en elektriciteitsfactuur op van 41.000 euro. Dankzij het nieuwe ventilatiesysteem met warmterecuperatie kan de stad jaarlijks nog een extra 85.800 euro aan energie besparen.





Straatkunstenaar Yves Tordoir van de graffiti crew Aerosol Kings zal nog een groot graffiti werk op de binnenmuur van het zwembad zetten. De kleedkamers worden ook nog volledig vernieuwd, net als de inkomhal. Het vullen van het bad met drie miljoen liter water ten slotte zal ergens eind september al gebeuren, toch moeten zwemmers dan nog enkele weken geduld oefenen omdat het water nog behandeld en verwarmd moet worden.