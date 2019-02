Wit-Gele Kruis Antwerpen krijgt internationale NIAZ-Qmentum-kwaliteitslabel ADA

01 februari 2019

08u56 0 Antwerpen Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen krijgt van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) een score van 99,1 procent en krijgt daarmee het internationale NIAZ-Qmentum-kwaliteitslabel. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is de eerste organisatie voor thuisverpleging in de provincie Antwerpen die het NIAZ-kwaliteitslabel behaalt.

Het NIAZ-kwaliteitslabel garandeert dat patiënten van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen kunnen rekenen op een kwalitatieve en veilige zorg en dat de organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. De organisatie nam het audittraject vrijwillig op, om eruit te leren en de zorg voor zijn patiënten te verbeteren. De NIAZ-auditoren controleerden in november 2018 verschillende normen van handhygiëne tot communicatie met andere zorgverleners en informatie aan patiënten. Maar ook medicatiebeleid, valpreventie en infectiepreventie werden onderzocht.

“We hebben met z’n allen een prachtig traject afgelegd!”, vertelt algemeen directeur Stefaan Sarens trots. “Het was fantastisch om te zien hoe we allemaal onze schouders onder de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen hebben gezet. Onze kracht schuilt in onze authenticiteit: what you see is what you get. Geen façades. We willen onze job doen met een warm hart voor onze patiënten.”

Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van vier jaar. In 2022 volgt een nieuwe audit voor een verlenging van het label. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is de eerste organisatie voor thuisverpleging in de provincie Antwerpen die het NIAZ-kwaliteitslabel behaalt.

Meer over Antwerpen

gezondheid