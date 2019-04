Wintervuur verhuist naar Lobroekdok Jan Aelberts

04 april 2019

21u48 0 Antwerpen Festival Wintervuur zal dit jaar plaats vinden aan het Lobroekdok op den Dam.

Eerdere edities gingen door aan de Scheldekaaien in Deurne, in Linkeroever, Hoboken, Ekeren, Wilrijk en Borgerhout. Dit jaar is het de beurt aan het Lobroekdok, vlakbij het Sportpaleis. Het is al de negende editie. Het festival start pas op 28 december, maar de stad is nu al op zoek naar helpende handen. De organisatie schrijft vacatures uit technische, administratieve en creatieve mensen die beschikbaar zijn tussen 28 december en 4 januari. Ook vrijwilligers zijn nog meer dan welkom.

