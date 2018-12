Wintervuur komt naar Lobroekdok NBA

12 december 2018

17u38 0

Wintervuur gaat volgend jaar door aan het Lobroekdok op de Antwerpse dam, dat maakt de organisatie al bekend. Na de Scheldekaaien, Deurne, Linkeroever, Hoboken, Ekeren, Wilrijk en Borgerhout (2006-2018) houdt Wintervuur in 2019 halt in een intrigerende buurt. Antwerpen Dam heeft een rijke geschiedenis én is tegelijkertijd één van de Antwerpse buurten waar de hedendaagse stadsuitbreiding zeer voelbaar is. De locatie biedt Wintervuur tal van opportuniteiten met veel open ruimte, interessante samenwerkingsmogelijkheden met de buurt, een link met zowel Antwerpen Dam als Antwerpen Noord, de haven, de dokken, het aangrenzend district Merksem en de nabijheid van de Slachthuissite. Bovendien zorgt de nieuwe fiets- en wandelbrug, die tegen dan klaar zou moeten zijn, voor een goede verbinding naar de site. Voor het tweejaarlijkse festival moeten we nog wel een dik jaar wachten. De volgende editie zal starten op 28 december 2019.