Winters Geluk heeft last van regenweer Dieter Lizen

03 februari 2019

19u59 0

Het gratis festival Winters Geluk zorgde zaterdag voor sfeer in het Albertpark. De kinderanimatie en optredens van onder meer Axl Peleman, de Fixkes en Discobaar A Moeder hadden echter af te rekenen met barslecht weer. Zeker in de namiddag regende het geregeld waardoor het event een pak minder volk lokte dan vorig jaar op het Mechelseplein. Het park was nochtans sfeervol ingericht met artistieke lichtobjecten, een kapsalon en tattooshop voor kinderen, drank en eetstandjes en een leuke zwiermolen.