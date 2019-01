Winter in Antwerpen lokt 1,15 miljoen bezoekers Dieter Lizen

06 januari 2019

Afgelopen weekend sloot de kerstmarkt haar deuren. De hele maand lang vierde de binnenstad Winter in Antwerpen en dat zorgde voor 1.150.000 bezoekers, ongeveer 15 procent meer dan vorig jaar. Het openingsfeest met K’s Choice en honderden koorzangers was meteen goed voor 100.000 bezoekers. Het luisterverhaal in de Voetgangerstunnel en Spiegeltent werd vrij druk beluisterd, want er werden 4500 audioguides ontleend. Het Geluidshuis telde in totaal 2.200 downloads en 3.000 streams van het verhaal op hun app en website. De ijspiste lokte 45.700 schaatsers en meer dan 16000 mensen stuurden digitale wensen vanop de wensenmuur aan het Steenplein. Ook het eindejaarsvuurwerk lokte een massa volk. Liefst 110.000 mensen kwamen het knallende spektakel bewonderen. Wie nog verder wil genieten van de Antwerpse wintersfeer, kan terecht op de traditionele kerstboomverbranding tijdens ‘Winteroever’. Die vindt plaats op het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever, op zaterdag 12 januari vanaf 17 uur.