Winter in Antwerpen: 1 miljoen bezoekers 250.000 MINDER DAN VORIGE EDITIE DOOR SLECHT WEER DAVID ACKE

02u32 0 De Freine Ook op de laatste dag van de kerstmarkt was het gezellig druk. Antwerpen Winter in Antwerpen lokte dit jaar 1 miljoen bezoekers naar de binnenstad, 250.000 minder dan de vorige editie. Spelbreker van dienst waren de weersomstandigheden waardoor de kerstmarkt en enkele attracties enkele dagen dicht moesten. Maar de chaletuitbaters blikken toch tevreden terug. "Volgend jaar komen we gewoon terug."

De laatste warme wafel is verorberd, het laatste jenevertje opgedronken en de laatste wens is verstuurd via de digitale wensmuur. Winter in Antwerpen 2017 is officieel afgesloten. De kerstmarkt kon maar liefst 1 miljoen mensen bekoren, 250.000 minder dan vorig jaar. "De vorige editie was een succes, maar ondanks regen en zelfs storm zijn mensen ook dit jaar massaal in Antwerpen komen vieren en genieten. Het recordaantal kijklustigen voor het nieuwjaarsvuurwerk was de slagroom op de taart", zegt een tevreden burgemeester Bart De Wever. "We hebben er hard aan gewerkt om onze koekenstad sterker op de kaart te zetten als de gezelligste stad om Kerstmis en Nieuwjaar te beleven. Daar mogen alle Antwerpenaren fier op zijn."





De Freine José Van Camp en Michael Vanden Boer baten een hamburgerkraam uit.

Storm

Ook de chaletuitbaters zijn tevreden over de opkomst en verkoop van deze editie maar merkten toch de invloed van het slechte weer. Door de hevige sneeuwval van maandag 11 december vorig jaar werden een aantal attracties en chalets gesloten en ook het stormweer van vorige week gooide roet in het eten. "Wij kunnen spreken van een heel goede editie, al is er de laatste week wat minder passage", vertelt José Van Camp van Melis Events. Zij baadt een hotdog- en hamburgerkraam uit op de Groenplaats. Van Camp bevestigt de teneur: "Vorig jaar was het ietsje beter. Maar wij gaan niet klagen. Volgend jaar komen we gewoon terug", lacht ze.





Wim Nuyts van 'The Hat is Back' staat al 26 jaar op de Antwerpse kerstmarkt. "We hebben wat afgezien van het weer hé. Maar goed dat is voor iedereen en niemand kan daar iets aan veranderen. Over het algemeen was het zeker goed. Al zou ik de organisatie willen vragen om een betere doorgang te maken naar de kraampjes ter hoogte van het prieel op de Groenplaats. Nu lopen heel wat mensen achter de kraampjes richting Grote Markt en zien wij ze niet meer terug op de Groenplaats."





44.000 schaatsers

De schaatspiste op de Groenplaats was goed voor 44.000 schaatsers en het reuzenrad bracht 20.000 mensen in hogere sferen. Ook de tubing kon 20.000 mensen lokken. In totaal werden 13.000 wensen verstuurd via de digitale wensmuur. Het traditionele nieuwjaarsvuurwerk kon dan weer rekenen op een recordopkomst van 97.000 mensen.





Winter in Antwerpen krijgt nog een feestelijk einde met de traditionele kerstboomverbranding. Die vindt plaats op het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever, op zaterdag 13 januari van 17 tot 23 uur. Wie komt, geniet gratis van een vuurshow, livemuziek en lekkere drankjes.