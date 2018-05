Winnares Eurovisiesongfestival komt naar Antwerpen 14 mei 2018

De winnares van het Eurovisiesongfestival, Netta Barzilai, komt op 11 augustus naar Antwerpen. Ze zal optreden tijden de Pride Night in de Shop in Antwerpen. Dat ze komt, heeft niets met haar overwinning te maken op de liedjeswedstrijd. De organisatie van de Pride Night had al contact met het management van Barzilai nog voor ze zaterdagavond haar favorietenrol verzilverde. Dat ze als winnares naar Antwerpen afzakt, is natuurlijk een mooie opsteker voor de Pride Night. Met haar liedje 'Toy' verwijst de zangeres naar de Me Too-affaire. (ADA)