Winnaars Apps from Antwerp gekend NBA

09 november 2018

De winnaars van Apps from Antwerp zijn Retronautis, C@r en De Gelukszaaiers. De drie ontwikkelaars krijgen elk een financiële ondersteuning van de stad van 18.000 euro, en hulp van een extern bedrijf bij de verdere uitwerking van hun toepassing. Retronautis laat zien hoe de stad door de jaren heen veranderd is, door op basis van geschiedkundige kaarten foto’s van vroeger én nu te tonen. C@r laat autochauffeurs met elkaar communiceren via hun kentekenplaat. En De gelukszaaiers is een applicatie waarmee gebruikers activiteiten delen waar zij gelukkig van worden. Anderen kunnen dan afspreken om deze activiteit samen te beleven. Binnen enkele maanden wordt dan een eerste versie van de apps verwacht. Het is de tweede keer dat de stad Apps from Antwerp organiseert. Meer info via www.appsfromantwerp.be.