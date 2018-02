Winkeliers bedanken politie met koffiekoeken 06 februari 2018

02u53 0 Antwerpen De Antwerpse winkelverenigingen zakten gisteren af naar de Oudaan. Met een lading van tweehonderd koffiekoeken - van Deurnese bakkerij Roché en Carrefour Market in Borgerhout - bedankten ze het politiekorps voor hun inzet tijdens de solden en eindejaarsperiode.

"Vorig jaar is voor 80.000 euro aan gestolen goederen gerecupereerd", zegt Nico Volckeryck, voorzitter van Unizo Stad Antwerpen.





De strijd tegen diefstallen op straat en in de winkels werpt vruchten af. Volgens korpschef Serge Muyters zijn de gauwdiefstallen in deze legislatuur met 57 procent teruggelopen. Muyters grapte dat er 2.600 agenten zijn en dat er dus gerust meer koffiekoeken mochten worden gebracht. "Onze taak is soms zwaar. Maar dat men iets terugdoet voor ons, appreciëren we enorm."





Schepen van Economie Koen Kennis (N-VA) noemt de verhoogde aandacht van de politie cruciaal om mensen naar de stad te lokken. "We vragen dan ook respect van de shoppers voor dat werk."





Dat zijn er trouwens steeds meer: maandelijks telt men 1,4 miljoen mensen op de Meir. Op een zaterdag loopt dat op tot 140.000 passanten. De eerste winkelzondag van februari was erg goed, met 37.000 passanten, een derde meer dan vorig jaar.





(PHT)