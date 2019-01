Winkelier ontfutselt bakken bier van overvallers VTT

31 december 2018

15u14 0 Antwerpen De politie heeft drie mannen opgepakt die in aanmerking komen voor een overval op een winkel zondagochtend in de Quellinstraat.

Drie mannen waren de zaak binnengekomen en eisten het geld uit de kassa, maar dat was buiten de winkelier gerekend want die weigerde elke medewerking. De overvallers sloegen op de vlucht, maar namen nog wel snel twee bakken bier mee.

Het slachtoffer was de daders nog achterna gelopen en na wat geduw en getrek kon de handelaar zijn bier recupereren. Toen de oproep bij de politie binnen liep, werd meteen nazicht gedaan met de stadscamera’s, door het wijkteam en door de mobiele eenheid. De camera-operator kon de drie verdachten in beeld brengen en de ploegen tot bij hen praten. Aan de De Keyserlei kon het drietal gevat worden. Nog geen vijf minuten na de noodoproep werden de verdachten van 43, 31 en 28 in de boeien geslagen en gearresteerd.