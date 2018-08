Winkeldieven op heterdaad betrapt 18 augustus 2018

Inspecteurs van de politie Antwerpen hebben donderdag drie personen opgepakt die winkeldiefstellen pleegden.





Een patrouille in burger kreeg de drie, een koppel en een man met een grote rugzak, in de namiddag in de gaten op de Meir. Op een bepaald moment hingen ze rond bij de ingang van een grote winkelketen. Na wat overleg gingen ze naar binnen. Het koppel koos wat kledingstukken uit en gaf deze aan de derde man. Hij stopte de spullen in zijn rugzak, waarna ze samen trachtten te vluchten.





De inspecteurs in burger hielden het drietal tegen. Ze werden gearresteerd en komen voor de onderzoeksrechter. Het trio verbleef in een hotel in de buurt. Ook daar zijn bijkomende gestolen spullen gevonden. (VTT)