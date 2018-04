Winkeldieven gevat na rooftocht 23 april 2018

04u39 0

Een fietsteam van de politie Antwerpen heeft vrijdag een Pools duo van 19 en 27 jaar opgepakt in de Kammenstraat. Ze hadden twee gestolen T-shirts, een zonnebril en een fles champagne op zak. Ze hadden ook een speciaal gefabriceerde tas bij zich waarmee alarmsystemen omzeild kunnen worden. Eerder op de dag waren de twee ook al gesignaleerd in verband met een winkeldiefstal. Toen de politie overging tot een doorzoeking van hun wagen, vonden ze in totaal 24 gestolen kledingsstukken en nog enkele accessoires. Die waren allemaal afkomstig uit winkels in de binnenstad. (VTT)