Winkeldief op heterdaad betrapt Sander Bral

13 maart 2019

Het politieteam van de wijkwerking West dat zich bezighoudt met winkeldiefstallen betrapte maandag een winkeldief op heterdaad. De politie was bezig met een anoniem toezicht in het winkelcentrum aan de Beddenstraat. Hun oog viel op een man die zich verdacht gedroeg. Hij dwaalde wat rond en bleef geregeld voor winkels staan. De man droeg een grote rugzak. Op een gegeven moment besliste de man om een winkel binnen te stappen. Het viel op dat de verdachte het personeel van de winkel goed in de gaten hield. Hij nam een doos met een fototoestel uit het rek en ging ermee naar een andere plek in de winkel. Daar verstopte hij het fototoestel op zich en verliet de winkel zonder te betalen. De politie arresteerde de man. Dinsdag moest de verdachte van 29 jaar het gaan uitleggen bij de onderzoeksrechter.