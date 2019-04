Winkeldief met waslijst aan feiten opnieuw gepakt Sander Bral

11 april 2019

14u45 0

Een sportwinkel op de Meir kreeg woensdagnamiddag een ongewenste bezoeker over de vloer. De man werd door de winkelmedewerkers betrapt op diefstal, maar zette het op een lopen en kon ontkomen. Zijn signalement werd doorgegeven aan de politieploegen in de buurt en een interventiepatrouille herkende hem ter hoogte van het Astridplein waarop de verdachte gecontroleerd werd. Tijdens de controle bleek de 44-jarige man verschillende kledingstukken in zijn rugzak te hebben, waarvan de beveiliging onschadelijk gemaakt was. Hij bleek gekend bij de politie voor een waslijst aan feiten en was bovendien vrij onder voorwaarden. Hij werd gearresteerd. De gestolen kledingstukken ter waarde van tweehonderd euro konden teruggegeven worden aan de winkel.