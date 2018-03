Winkeldief met isolatietas betrapt 03 maart 2018

Een burgerpatrouille kon donderdagmiddag een 55-jarige man arresteren op de Meir. De verdachte werd in de gaten gehouden terwijl hij enkele winkels binnenging met een draagtas met isolatiemateriaal. Hij verklaarde dat hij deze bij had om zijn boodschappen koel te houden, maar had geen reactie toen men hem vertelde dat dit weinig zin heeft wanneer het buiten vriest. Tijdens de controle bleek dat de man voor 70 feiten gekend staat bij de politie, waarvan 48 keer winkeldiefstallen. De verdachte werd gearresteerd, zijn isolatietas werd in beslag genomen. (BSB)