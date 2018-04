Winkeldief met alarmpistool gepakt 30 april 2018

Aan de Meir werd vrijdagmiddag een winkeldief betrapt. Hij had een dure fles parfum gestolen maar werd betrapt. De politie werd erbij gehaald. Wanneer de dief aan een fouille werd onderworpen, vonden de inspecteurs een alarmpistool en munitie bij hem. Hij was ook in het bezit van een bivakmuts. Alle spullen werden in beslag genomen en de verdachte van 19 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex. (BSB)