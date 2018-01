Winkeldief loopt tegen de lamp 31 januari 2018

02u34 0

In de supermarkt onder het shoppingcentrum aan de Groenplaats werd maandagochtend een winkeldievegge betrapt toen ze enkele potjes kauwgom probeerde te stelen. Bij aankomst van de politie bleek dat de verdachte ook in verband kon gebracht worden met een diefstal uit een kledingwinkel in de buurt. Na controle werden enkele gestolen kledingstukken gevonden in de bagage van de verdachte. De verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex. (BSB)