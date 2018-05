Winkeldief kan het niet laten 08 mei 2018

02u44 0

Een patrouilleploeg van de politie merkte zondagnamiddag een man op die ze nog kenden van recente winkeldiefstallen. Omdat ze het niet meteen vertrouwden, besloten de agenten in burger de man te volgen. In een multimediawinkel in de Beddenstraat nam de verdachte een spel ter waarde van 70 euro uit het rek en verwijderde de alarmsticker. Daarna liep hij de winkel uit zonder te betalen. Toen de dief werd aangehouden door de politie gaf hij spontaan toe dat hij het spel had gestolen. De man is gekend voor 33 feiten waaronder 16 diefstallen. (VTT)