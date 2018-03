Winkeldief betrapt 22 maart 2018

Een winkeldief is dinsdagavond op heterdaad betrapt in een warenhuis op de Meir. De man probeerde een beveiligingssticker van een flesje parfum te halen en liep daarna met het flesje richting uitgang. Een bewakingsagent zag de man bezig op de camerabeelden en herinnerde hem nog van de dag ervoor. Hij had toen ook al een parfumflesje gestolen. De verdachte werd voor het verlaten van de winkel tegengehouden en de politie werd erbij gehaald. De dief was geen onbekende voor de politie. (VTT)